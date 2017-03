Vuyk Engineering kiest voor Lichtenauerlaan 2

IHC Onroerend Goed heeft, namens Vuyk Engineering Rotterdam, een nieuwe huurovereenkomst gesloten met Stena Realty voor het gebouw aan de Lichtenauerlaan 2 in Rotterdam.

Het kantoor is gelegen in Brainpark II en het metrage bedraagt 2115 m² kantoorruimte inclusief 40 parkeerplaatsen. Het betreft een langjarig contract.

Vuyk is nu nog gevestigd in Capelle aan den IJssel maar zal al haar bedrijfsactiviteiten verplaatsen naar de nieuwe locatie. Vuyk maakt onderdeel uit van Royal IHC en heeft zich onder andere gespecialiseerd in het ontwerpen van schepen, werktuigbouwkundige installaties en operaties op zee. Tevens beantwoorden zij overige maritieme werktuigbouwkundige vraagstukken met inbegrip van constructieve en hydrodynamische analyses. De groeiambities van Vuyk kunnen met de huur van dit pand verder worden gerealiseerd.

BRIQ Real Estate heeft de transactie begeleid namens de verhuurder. Ooms Makelaars trad op voor de huurder.