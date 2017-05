EuroFlorist huurt kantoorruimte in Amsterdam Zuidoost

EuroFlorist Nederland heeft een langjarige huurovereenkomst gesloten voor kantoorruimte in Amsterdam Zuidoost.

EuroFlorist Nederland huurt 855 m² vvo kantoorruimte op de 5e verdieping van het gebouw gelegen aan de Hullenbergweg 250 te Amsterdam Zuidoost, alsmede 15 parkeerplaatsen gelegen op het naastgelegen parkeerterrein.

EuroFlorist is in 1982 opgericht in Zweden en houdt zich bezig met het versturen van bloemen door heel Nederland en Europa maar ook op internationaal niveau.

EuroFlorist werd bij deze transactie bijgestaan door Van Gool Elburg Vastgoedspecialisten. De verhuurder Deka Immobilien Investment werd geadviseerd door Savills.