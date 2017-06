Klooster Oostrum wordt hotel

Het voormalig kloostercomplex Paschalis in Oostrum wordt verbouwd tot hotel en hostel.

Het gemeentelijk monument aan de Wanssumseweg 12 te Oostrum is verkocht aan het bedrijf Seminarie uit Breda. Tot december 2012 gebruikte Van Gogh, een instelling voor geestelijke gezondheidszorg in Venray, het klooster als verslavingskliniek. Omdat de patiënten steeds vaker thuis of elders binnen de instelling behandeld werden, nam de behoefte aan Paschalis af. De verslavingskliniek ging dicht en werd te koop gezet.

Volgens Van Gogh is Seminarie gespecialiseerd in renovatie en verbouw van historische panden. Het bedrijf wil de kapel gebruiken voor bruiloften en de binnentuin voor vergaderingen en recepties. Afhankelijk van het verkrijgen van de vergunningen, hoopt Seminarie dit jaar nog te beginnen met verbouwen. Dat gebeurt met behoud van zo veel mogelijk historische elementen. Het kloostercomplex is gelegen op een perceel van ruim 47.000 m² en is circa 5000 m² bvo groot.

Van de Water Bedrijfsmakelaars trad op namens de verkoper.