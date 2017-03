Stena Realty en BSG Contact Almere hebben overeenstemming bereikt over een langjarige huurverlenging van circa 600 m² kantoorruimte in het gebouw aan de Rooseveltweg 15 in Almere.

BSG Contact is opgericht in 1964 streeft er naar als zakelijk partner voor haar cliënten de omzet en het rendement uit commercieel klantcontact te verhogen.