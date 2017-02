Levi Strauss opent winkel aan Lijnbaan Rotterdam

Levi Strauss & Co heeft een winkel geopend aan de Lijnbaan 55A in Rotterdam.

Syntrus Achmea Real Estate & Finance heeft op 3 november van het afgelopen jaar de winkel aan de Lijnbaan 55A in Rotterdam verhuurd aan het van oorsprong Rotterdamse familiebedrijf Gebrs Coster Vastgoed. De winkel heeft een vloeroppervlakte van circa 117 m² op de begane grond en circa 45 m² in de kelder. Deze nieuwe winkel met uitsluitend kleding van Levi Strauss & Co. komt in de plaats van schoenen- en modefashion retailer Sacha die op deze locatie gevestigd was.

Levi Strauss & Co is een Amerikaans kledingbedrijf meest bekend als de producent van de jeansbroeken en is opgericht in 1873 door Levi Strauss. Naast Levi’s voert het bedrijf de merken Dockers en Denizen. Levi Strauss & Co. is een van ´s werelds grootste kledingbedrijven én wereldwijd marktleider op het gebied van jeans.

Internationaal vastgoedadviseur Cushman & Wakefield adviseerde verhuurder Syntrus Achmea Real Estate & Finance namens één van haar klanten in deze transactie. Huurder Gebrs Coster Vastgoed is bijgestaan door KroesePaternotte.