EFR verlengt huurovereenkomsten voor twee tankstations

Een particuliere belegger heeft de huurovereenkomst verlengd met EFR Nederland voor twee brandstofverkooppunten.

Het betreft een tankstation te Zaltbommel, Steenweg 8a en een in Arnhem aan Dr. C Lelyweg 13. Het label Texaco in Zaltbommel zal worden vervangen door Firezone. In Arnhem (foto) wordt het label Texaco gevoerd.

EFR (Benelux en Frankrijk) en Euro Garages (Verenigd Koninkrijk) hebben de krachten gebundeld om Europees leider te worden in de sector op het gebied van tankstations met convenience shopping. De brandstofmerken die gevoerd worden zijn onder meer BP, Esso, Shell, Texaco, Firezone.

Van Gorkom Retail Property Consultancy adviseerde de particuliere belegger bij deze transacties.