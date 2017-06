Huurverlenging voor Cloetta in Oosterhout

Cloetta Holland heeft de huurovereenkomst voor 2252 m² kantoorruimte aan de Hoevestein 26 in Oosterhout verlengd.

De kantoorruimte is verdeeld over de begane grond en de eerste tot en met derde verdieping. Bij het gehuurde horen ook 58 parkeerplaatsen.

Het zoetwarenbedrijf Cloetta, met vestigingen in Scandinavië, Finland, Nederland, Duitsland, Verenigd Koninkrijk en Italië, vervaardigt en verkoopt suikerwerk, chocoladeproducten, pastilles, noten en kauwgom. Het bedrijf is de producent van bekende merken zoals Sportlife, Venco, Red Band en King. In totaal worden Cloetta-producten in meer dan vijftig landen wereldwijd verkocht.

De verhuurder, Syntrus Achmea Real Estate & Finance, werd begeleid door VB&T Vastgoedmanagement. Cushman & Wakefield adviseerde Cloetta bij de huurverlenging.