Heijmans verkoopt Belgische activiteiten aan Besix voor € 40 mln

De transactie wordt naar verwachting afgerond in het tweede kwartaal van 2017, na goedkeuring door mededingingsautoriteiten. De verwachte netto opbrengst in contanten voor Heijmans bedraagt ruim € 40 mln.

De verkoop betreft de bedrijven Heijmans Bouw, Heijmans Infra en Van den Berg, actief in respectievelijk bouw, infra en kabel- en leidingbouw in België. De bedrijven opereren vanuit meerdere locaties in Vlaanderen. De gezamenlijke omzet van de verkochte bedrijven over 2016 bedroeg circa € 250 mln.

Door de transactie neemt de netto schuld af met circa € 40 mln. Met deze desinvestering wordt een transactieresultaat gerealiseerd van € 15 - 20 mln dat in het boekjaar 2017 zal vallen.

De desinvestering van de Belgische activiteiten is een volgende stap op weg naar verdere schuldreductie en een structurele verbetering van de vermogensverhoudingen. Heijmans legt daarmee meer focus op de Nederlandse activiteiten.

De koper is Besix, een internationaal concern actief in bouw, infra, milieu, facility management en vastgoed met een thuisbasis in België. De combinatie met Besix biedt de bedrijven veel mogelijkheden om zich sterk verder te ontwikkelen op de Belgische markt.

ING Corporate Finance en Rabobank Corporate Finance treden in dit proces op als M&A adviseur van Heijmans.