PROVADA Amvest en Dura Vermeer tekenen voor laatste fase Breda Vooruit

Op de Provada tekenden Amvest Investment Management en Dura Vermeer woensdag de turnkey koopovereenkomst voor de derde en laatste fase van het project Breda Vooruit.

Het gaat om 42 vrijesectorhuurappartementen, 745 m2 commerciële ruimten en 73 parkeerplaatsen. De middeldure huurwoningen worden opgenomen in de portefeuille van het Amvest Residential Core Fund. Eerder kocht Amvest al 82 huurappartementen van Dura Vermeer in hetzelfde woningproject nabij het station van Breda.

Het stationsgebied van Breda heeft een grondige metamorfose ondergaan. Waar het gebied voorheen rommelig en minder aantrekkelijk was als woongebied, verrijzen nu gewilde huur- en koopwoningen voor starters en doorstromers. De huurappartementen variëren van 68 m2 tot 89 m2, de huurprijzen liggen tussen € 750 en € 950 per maand. Dura Vermeer start deze zomer met de bouw en levert de appartementen eind 2018 turnkey op aan Amvest.

Project Breda Vooruit omvat in totaal 230 woningen, 1.000 m2 commerciële ruimten, een ondergrondse parkeergarage met 158 plaatsen en een parkeerterrein met 103 parkeerplaatsen. Het betreft zowel appartementen als eengezinswoningen en zowel huur als koop. De eerste en tweede fase van het project zijn in 2016 opgeleverd. Breda Vooruit is een ontwikkeling van Dura Vermeer.