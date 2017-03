Landgoed Groenendael verhuurd aan Stichting Yes We Can Clinics

Een particuliere belegger heeft het Landgoed Groenendael in Hilvarenbeek langjarig verhuurd aan Stichting Yes We Can Clinics (YWCC).

Het landgoed is ruim 14 hectare groot (142.325 m² ) en kent een bebouwing van circa 10.000 m² bvo.

De organisatie Yes We Can Clinics, die jongeren met een verslavingen, gedragsstoornissen en/of gedragsproblemen behandelt, heeft gekozen om de kliniek te vestigen op Landgoed Groenendael in Hilvarenbeek. De zorgorganisatie zal er jongeren tussen de 13 en 21 jaar behandelen.

Oud-Philips Landgoed

Op het landgoed, ooit aangelegd door Philips en dat de afgelopen jaren in gebruik is geweest als hotel en conferentiecentrum, kunnen zo'n 100 cliënten een behandeling ondergaan. Het hoofdkantoor van Yes We Can Clinics is gevestigd in Eindhoven. Tot begin februari werden de jongeren in Tenneville (Belgische Ardennen) behandeld. Nadat de juiste vergunningen waren verkregen, opende YWCC onlangs haar deuren in Hilvarenbeek.



Kasteel Groenendael is ontstaan in de veertiende eeuw. Het werd verwoest tijdens de tachtigjarige oorlog en is later weer herbouwd in oude glorie. Het Kasteel heeft in de loop der jaren voor verschillende doeleinden dienst gedaan: van particulier landhuis tot vakantieoord.

In 1956 kocht Philips Kasteel Groenendael en stichtte er het internationale Management Training Centre voor eigen medewerkers. Sinds eind 2003 is Groenendael ook beschikbaar voor niet aan Philips gerelateerde organisaties en deed het dienst als internationaal conferentiecentrum.

Vier locaties



Landgoed Groenendael is onderverdeeld in 4 locaties bestaande uit het Kasteel Groenendael, het Training Centre met het sportcentrum en het bos met outdoor-parcours.

JLL adviseerde de eigenaar bij deze transactie.