In Rijswijk is gestart met de bouw van woonwijk Parkrijk

Wethouder Ronald van der Meij van de gemeente Rijswijk heeft met het boren van een bron het officiële startsein gegeven voor de bouw van 20 appartementen en 5 stadsvilla’s in de eerste fase van Parkrijk.

De bronnen zijn onderdeel van de duurzame installaties die zich in de woningen bevinden.

De 25 woningen zijn een gezamenlijke ontwikkeling van Dura Vermeer Bouw ZuidWest en VolkerWessels Vastgoed (VOF Beatrixzone). De bouw van deze woningen wordt uitgevoerd door Boele & van Eesteren, onderdeel van VolkerWessels. Alle woningen zijn verkocht.

Voor wethouder Van der Meij zijn het drukke tijden in RijswijkBuiten. ‘In een maand tijd is dit de vierde feestelijke starthandeling van een bouwproject die we mogen vieren in RijswijkBuiten. Het geeft nogmaals aan hoe bijzonder deze nieuwe wijk is voor de gemeente Rijswijk. De planning was ooit om in 2018 te starten met de bouw van Parkrijk. En nu zijn de eerste woningen al in aanbouw en vieren we vandaag de start bouw van het tweede project in Parkrijk.’

Marcel Schipper, directeur VolkerWessels Vastgoed en mede vennoot in de VOF Beatrixzone geeft aan: ‘Beide vennoten in de VOF Beatrixzone (Dura Vermeer en VolkerWessels Vastgoed) zijn wederom trots hun steentje bij te kunnen dragen aan de duurzame en succesvolle gebiedsontwikkeling RijswijkBuiten.’

Corné Bok, directeur Boele & van Eesteren voegt hier nog aan toe: ‘Als Rijswijkse bouwonderneming hebben we al diverse projecten in RijswijkBuiten mogen realiseren. We zijn er natuurlijk erg blij mee, dat we vandaag hier een nieuw appartementencomplex en 5 stadsvilla’s aan toe mogen voegen.’

Duurzaam

Alle woningen zijn maximaal energiezuinig, zoals overal in het project in RijswijkBuiten. Niet alleen voldoen alle stadsvilla’s nu al aan de normen van de toekomst. Ook de toekomstige bewoners van het appartementencomplex kunnen profiteren van de duurzame installaties.