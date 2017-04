Here huurt 800 m² kantoorruimte op de Zuidas

Here International en Warburg-HIH Invest Real Estate hebben een langjarige huurovereenkomst gesloten voor ca. 818 m² kantoorruimte alsmede 8 parkeerplaatsen in het kantoorgebouw 500 Beethovenstraat op de Amsterdamse Zuidas.

500Beethovenstraat is een duurzame nieuwbouwontwikkeling (BREEAM excellent) van G&S Vastgoed. Het gebouw is ontworpen door Claus & Kaan architecten.



Here International levertnavigatiesoftware, -kaarten en -diensten



Here International werd tijdens het gehele commerciële traject begeleid door NL real estate, G&S Vastgoed werd geadviseerd door CBRE. Verhuurder Warburg-HIH werd geadviseerd door haar Asset Manager Cording Real Estate Group.