SaMe Chemicals heeft het multi-tenant kantoorgebouw gekocht aan het Achterom 60–80 te Barendrecht.

Het gebouw met een oppervlakte van 1145 m² vvo is gelegen aan de rand van het winkelcentrum in het oude Barendrecht. SaMe Chemicals is een specialist op het gebied van chemische distributie in Europa.

Molenaar Bedrijfshuisvesting bracht de transactie namens de verkoper tot stand.