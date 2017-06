Tijdens de Provada-vastgoedbeurs in Amsterdam ondertekenden gemeente Utrecht, de ontwikkelaars BPD en Jansen-de Jong en een paar beleggers een akkoord over de samenwerking voor de herontwikkeling van deelgebied 5 in de Merwedekanaalzone, een voormalig bedrijventerrein in Utrecht.

