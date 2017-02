Horecagroothandel Foox Willy Robben verlengt in 's-Hertogenbosch

Foox Willy Robben heeft de huurovereenkomst voor het bedrijfspand aan De Beverspijken 11-13 in 's-Hertogenbosch verlengd.

Het gebouw is 5250 m² groot en beschikt naast magazijnruimte ook over koel- en vriescellen. Namens de eigenaar heeft RSP makelaars een nieuwe overeenkomst gesloten met deze huurder waardoor men voor langere periode op deze locatie gevestigd zal zijn.

Foox Willy Robben is een horecagroothandel die onderdeel is van Foox Groothandelsorganisatie te Veenendaal. Foox heeft 7 vestigingen in Nederland.