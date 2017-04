In de hoofdwinkelstraat van Tilburg is de, tot voor kort bij G-Star in gebruik zijnde, winkelruimte verhuurd aan The Athlete’s Foot.

De winkelruimte is gelegen op de Heuvelstraat 7 en beschikt over circa 110 m² winkelruimte met magazijnruimte op eerste en tweede etage. De huurovereenkomst heeft een looptijd van 5 + 5 jaar. RSP Makelaars bracht de transactie tot stand namens verhuurder, een particuliere belegger.