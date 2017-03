Lucardi opent winkel in Hellevoetsluis

ASR Vastgoed Vermogensbeheer heeft namens het ASR Dutch Prime Retail Fund een langjarige huurovereenkomst afgesloten met Lucardi voor een winkelruimte van 85 m² in Hellevoetsluis.

Lucardi, een retailketen op het gebied van horloges, sieraden en bijoux, deed onlangs haar intrede aan de Struytse Hoeck 79.

Mulder Ten Kate Vastgoed trad op als adviseur van ASR Vastgoed Vermogensbeheer.

Meer met Lucardi

Het is de tweede huurovereenkomst in een jaar tijd tussen ASR Vastgoed Vermogensbeheer en Lucardi. Begin 2016 werd een huurovereenkomst gesloten voor de vestiging in De Passage in Den Haag. “Deze vestiging behoort tot onze top 5 en is erg succesvol”; aldus Theo Koomen, managing director van Lucardi.

De Lucardi winkel in Hellevoetsluis heeft een uitgebreid en divers assortiment, van de echte koopjes tot luxe producten voor zowel dames, heren en kinderen. Daarnaast kunnen consumenten terecht voor verschillende services, zoals reparaties en graveren.