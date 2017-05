Het afgelopen jaar zag Janssen de Jong Groep de omzet met € 26 mln stijgen naar € 326 mln. Het operationeel resultaat nam met € 2 mln toe tot € 12 mln en na belasting bleef er een resultaat over van € 8 mln tegen € 6 mln in 2015. De solvabiliteit noteerde per 31 december echter iets lager namelijk 31% tegen 33% in 2015.







