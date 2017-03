X2O opent badkamerspeciaalzaak in Barendrecht

Badkamerspecialist X2O opent een nieuwe badkamerspeciaalzaak in woonboulevard Cornelisland in Barendrecht.

De ruimte bestaat uit circa 750 m² op de begane grond met circa 1100 m² op de eerste verdieping.

X2O is sinds 2015 actief op de Nederlandse markt en heeft al 18 winkels in België. Na het openen van winkels in Den Bosch, Eindhoven en Breda worden deze zomer de deuren in Barendrecht geopend.

Winkelcentrum Cornelisland is goed bereikbaar via de A15 en A16 en biedt voldoende en gratis parkeergelegenheid. Dichtbij zijn landelijke filiaalbedrijven te vinden zoals Jysk, Swiss Sense, Carpetright, Prénatal en Woonexpress.

Expansie

X2O zet de expansie in Nederland verder door en is daarvoor op zoek naar winkelruimten van 1500 à 1700 m², bij voorkeur op de begane grond. De organisatie zoekt momenteel naar geschikte locaties in de omgeving van Utrecht, Rotterdam en Amsterdam.

De verhuurder werd bij deze transactie begeleid door Vinc vastgoed management. X2O werd geadviseerd door Cushman & Wakefield.