DHG verkoopt kantoorpand in Heerlen

DHG heeft het kantoorgebouw, gelegen aan de Akerstraat 27 in Heerlen, verkocht en inmiddels volledig overgedragen aan RAP (Stichting Revalideren, Activeren, Participeren). Het Kadaster meldt een koopsom van € 1.350.000.

Het kantoorgebouw in Heerlen werd eind vorig jaar aangekocht, tezamen met de kantoorgebouwen aan het Vasteland 10-40 in Rotterdam en aan de Hanzeweg 60-80 in Deventer.



Het kantoorgebouw, dat ca. 3707 m² kantoorruimte omvat, ligt in het centrum van Heerlen en bestaat uit drie verdiepingen met een souterrain. Daarnaast beschikt het kantoorgebouw over een inpandige parkeergarage met 64 parkeerplaatsen. Het betreft het voormalig kantoor van Woonpunt.

DHG werd in deze transactie geadviseerd door Boek & Offermans Makelaars.