Prologis bouwt 80.000 m² extra voor Coolblue en internationale retailer

Prologis gaat voor Coolblue en een internationale retailer in totaal 80.000 m² extra distributieruimte ontwikkelen. Deze uitbreidingen vinden plaats op Prologis Park Tilburg (Coolblue) en Park Weststad in Oosterhout.

De eerste uitbreiding vindt plaats in Tilburg (foto). Met de bouw van 37.000 m² voor Coolblue gaat Prologis de derde en laatste fase in voor uiteindelijk een distributiecentrum van 100.000 m². Het pand is in zijn geheel verhuurd aan Coolblue. Het aantal vierkante meters voor Coolblue is in de afgelopen drie jaar verviervoudigd. Met deze laatste uitbreiding beslaat Prologis Park Tilburg 260.000 m² aan moderne distributiefaciliteiten.

“Het leveren van een excellente klantenservice is onderdeel van ons succes. Om onze klanten optimaal te kunnen bedienen, moeten we flexibel zijn in het opschalen van onze distributiefaciliteiten. Prologis is de perfecte partner die deze flexibiliteit kan bieden. Ze denken vooruit en delen onze ambities”, zegt Pieter Zwart, CEO bij Coolblue.

Erik de Ridder, wethouder Economische Zaken van de gemeente Tilburg, over de uitbreiding van Coolblue: “De groei van het bedrijf Coolblue is echt een succesverhaal. We zijn daarom heel enthousiast dat we deze groei mogen ondersteunen binnen de gemeente Tilburg. Samen met onze partner Prologis kunnen we komende jaren nóg meer succes creëren.”

Park Weststad Oosterhout

De tweede uitbreiding vindt plaats op Park Weststad in Oosterhout. De bouw begint in april en duurt tot het einde van het jaar. De ontwikkeling is voor een grote internationale retailer waarvoor 45.000 extra m² wordt gebouwd. De nieuwbouw is in combinatie met de verhuur van nog eens circa 16.000 m² in het bestaande distributiecentra op deze locatie. De totale omvang van Park Weststad komt na de uitbreiding uit op 100.000 m².

Sinds 31 december 2016 is Prologis in de Benelux eigenaar van ruim 2 mln m² aan logistiek vastgoed. Prologis werd voor beide transacties geadviseerd door Cushman & Wakefield en Loyens & Loeff.