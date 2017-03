Sofidy koopt winkelcentrum Leeuw&Stein in Delft

Internationaal beleggingsfonds Sofidy heeft onlangs winkelcentrum Leeuw&Stein in Delft aangekocht.

Uit een tradingupdate van Sofidy blijkt dat de koopsom € 29,1 mln bedroeg.



Het winkelcentrum met 23 units is gelegen aan de Leeuwenstein 1-16 aan het Rijn-Schiekanaal nabij het centrum van Delft en heeft een oppervlakte van ruim 28.000 m². Leeuw&stein is de Delftse huis-, tuin- en keukenboulevard met speciaalzaken rondom wonen, klussen en meer. Ook is er een fitness center en bloedbank Sanquin te vinden. Op het buitenterrein zijn 450 gratis parkeerplaatsen.

Cushman & Wakefield was bij deze transactie betrokken.

Het Franse vastgoedfonds kocht vorig jaar voor € 8,2 mln het het C&A gebouw in winkelcentrum Overvecht in Utrecht. Het jaar daarvoor nam de belegger in Nederland 18 retail units over van CBRE Global Investors (totaal 8500 m²) plus 4 woningen. De panden zijn gevestigd in de winkelcentra Woensel (Eindhoven), In de Bogaard (Rijswijk) en Overvecht (Utrecht) en in winkelstraten in Amersfoort, Goes, Middelburg en Venlo.