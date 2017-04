Xior Student Housing verwerft herontwikkelingsproject te Amstelveen

Xior Student Housing heeft een kantorencomplex gelegen te Amstelveen gekocht. Het pand ligt vlakbij Uilenstede, de studnetencampus nabij de VU. Het complex zal worden herontwikkeld tot studentenwoningen.

Na de herontwikkeling heeft het complex een totale investeringswaarde ca. € 30 mln bij een aanvangsrendement van circa 7%.

Het betreft het eerste ontwikkelingsproject van Xior als beursgenoteerde GVV. Naar alle verwachting zal het gebouw met ca. 300 units vanaf september 2018 in exploitatie gaan. Een gedeelte van het kantorencomplex is nog voor langere tijd verhuurd.

De overname van dit pand gebeurde via de verwerving van 100% van de aandelen in de betrokken vastgoedvennootschap. In aanloop naar deze acquisitie heeft Xior tevens een nieuwe kredietovereenkomst afgesloten voor een totaalbedrag van € 25 mln met BNPP Fortis, die deels

ook werd aangewend voor de financiering van deze acquisitie.