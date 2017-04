Vesting Finance vestigt hoofdkantoor in Amersfoort

Vesting Finance heeft een langjarige huurovereenkomst gesloten met AXA Investment Managers – Real Assets voor circa 7.500 m² kantoorruimte in het kantoorgebouw aan de Brouwersstraat 3 in Amersfoort.

Vesting Finance is een bedrijf op het gebied van financial servicing en credit management en beheert kredietportefeuilles voor zichzelf en voor derden. De totale waarde van de dossiers die Vesting Finance beheert, bedraagt ongeveer 3,7 miljard euro. Vesting Finance gaat zijn dienstverlening vanuit vijf locaties (Almere, Amsterdam, Heerenveen, Hilversum en Utrecht) samenbrengen op de nieuwe locatie. De vestigingen zullen gefaseerd naar Amersfoort verhuizen in de loop van 2017 en 2018.

Het kantoorgebouw met energielabel A bestaat uit drie bouwdelen met een totale oppervlakte van circa 32.000 m² kantoorruimte. Vesting Finance gaat na een interne renovatie verhuizen naar de bovenste verdiepingen van bouwdeel A. Met de komst van Vesting Finance zal het atrium grootschalig gerenoveerd worden met faciliteiten voor het gehele gebouw. Het atrium krijgt een gemeenschappelijk karakter waar huurders kunnen vergaderen, werken, eten & drinken en waar gasten elkaar kunnen ontmoeten.

AXA Investment Managers – Real Assets werd, in collegiale samenwerking met MVGM Bedrijfshuisvesting, geadviseerd door Cushman & Wakefield. Fellow Real Estate heeft Vesting Finance begeleid in het herhuisvestingstraject.