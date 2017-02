Hoge Raad handhaaft gevangenisstraf Hooijmaijers

De Hoge Raad bevestigt de veroordeling van oud-gedeputeerde Ton Hooijmaijers voor witwassen, valsheid in geschrifte en omkoping.

Wel krijgt hij 2 maanden strafvermindering omdat het Hof te lang heeft gedaan over het inzenden van de processtukken.

Hooijmaijers, die van 2005 tot 2009 gedeputeerde Ruimtelijke Ordening en Financiën was bij de Provincie Noord-Holland, werd in april 2015 in hoger beroep door het Gerechtshof in Amsterdam veroordeeld tot 2,5 jaar celstraf. Hij was door de rechtbank in Haarlem in 2013 tot 3 jaar celstraf veroordeeld.

Hooijmaijers besloot in cassatie te gaan. Nadat De Hoge Raad uitspraak heeft gedaan, hoeft hij niet gelijk de cel in, maar kan hij die oproep thuis afwachten.