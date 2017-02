Zuiderhof Paviljoens verkocht voor € 45 mln

CBRE Global Investors heeft de verkoop afgerond van drie kantoorgebouwen: de Zuiderhof Paviljoens, gelegen aan de Jachthavenweg in Amsterdam.

De gebouwen maakten onderdeel uit van het CBRE Dutch Office Fund. De portefeuille van 6145 m² en 76 parkeerplaatsen is aangekocht door Real IS, voor het diversified special AIF real estate fund “BGV VII Europa”. Alle gebouwen zijn volledig verhuurd, onder andere aan ABN Amro MeesPierson, de private banking tak van de bank.

De koopsom is volgens het Kadaster € 44,9 mln.

In 2015 kocht First Sponsor Group uit Singapore het naastgelegen kantorencomplex Zuiderhof I (12.500 m²) voor een bedrag van € 51,5 mln.

Ronald van der Waals, Portfolio Director van het CBRE Dutch Office Fund: "Het recyclen van kapitaal is een essentieel onderdeel van onze strategie. Hiermee zorgen we dat onze portefeuille op het allerhoogste kwaliteitsniveau blijft. Enerzijds door de gebouwen te verkopen die strategisch niet meer passen in onze portefeuille, anderzijds door het kapitaal opnieuw actief in te zetten op bestaande en nieuwe projecten waar we waarde kunnen toevoegen voor onze investeerders."

Het CBRE Dutch Office Fund is een niet-beursgenoteerd vastgoedbeleggingsfonds beheerd door CBRE Global Investors en beheert € 1,5 mrd assets under management. De beleggingsstrategie van het fonds is om te investeren in hoogwaardige kantoorgebouwen met innovatieve dienstverlening op 10 hotspots in de vier grootste steden in Nederland.

Real IS is een Duitse real estate investment manager voor private en institutionele beleggers en heeft meer dan € 5,5 mrd aan assets onder management in 13 landen. Real IS is een dochter van de bank BayernLB.

CBRE Global Investors werd in de transactie bijgestaan door Cushman & Wakefield en Houthoff Buruma.