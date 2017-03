ERA Contour en BPD bouwen 142 woningen in Bospolder

Rotterdam verwelkomt met de ontwikkeling van het nieuwe woningproject The Hudsons straks meer gezinnen in de levendige stadswijk Bospolder.

De gemeente Rotterdam kiest voor de ontwikkelcombinatie van TBI-onderneming ERA Contour en BPD Ontwikkeling die, samen met Jeroen Schipper Architecten, CULD en A2Studio, een plan ontwikkelde om het gebied aantrekkelijker te maken voor gezinnen. Onder de naam The Hudsons realiseren zij de komende jaren 142 woningen op de braakliggende kavels aan de voet van het Dakpark. Daarmee wordt het laatste puzzelstuk gelegd voor de voltooiing van de herstructurering in Bospolder.

Passend woningaanbod

Vanwege het ontbreken van een passend woningaanbod hebben steeds meer gezinnen de grote stad verruild voor een woning in een kleinere gemeente in de omgeving. The Hudsons voorziet in de behoefte om als gezin weer een aantrekkelijke woonplek te krijgen in de stad. Door koopwoningen toe te voegen aan het bestaande woningaanbod, die op dit moment voor zo’n 90% bestaat uit appartementen in de huursector, krijgt de wijk Bospolder meer variëteit. The Hudsons biedt ruimte aan 118 eengezinswoningen en 24 appartementen die 'een perfecte, duurzame basis bieden aan gezinnen om in te wonen, te leven en te spelen', aldus de ontwikkelaars.

The Hudsons bevindt zich te midden van het rauwe Vierhavengebied, historisch Delfshaven en het multiculturele Bospolder. Het werkt als een verbindend element tussen het Dakpark en Bospolder. Omdat de partijen een meer open structuur willen maken die past bij de stedenbouwkundige opzet van Bospolder, worden de twee bouwkavels verdeeld in vijf bouwblokken. Deze zijn zodanig vormgegeven dat het aan de kant van de wijk aansluit op de 19e-eeuwse, overwegend bakstenen architectuur en richting het Dakpark lichter wordt en de gevelstructuur opent.

Diversiteit aan woningtypen

Ieder bouwblok heeft een eigen karakter. Het geheel biedt een diversiteit woningtypen gezinsappartementen, middelgrote eengezinswoningen en grote eengezinswoningen aan in verschillende prijssegmenten en met een scala aan opties. Midden in elk bouwblok bevindt zich een binnengebied variërend van een collectieve binnentuin tot aan privétuinen. In combinatie met verschillende openbare ruimten en uitzichten, wordt een leefomgeving gecreëerd die aansluit bij de individuele woonwensen van ieder gezin.

Bospolder heeft volgens de ontwikkelaars de potentie om door te groeien tot een succesvol, rustig stedelijk woonmilieu; een buurt 'waar kinderen gegarandeerd kunnen buitenspelen en waar de sociale verbinding in de wijk wordt versterkt.' Daar dragen ook eerder gerealiseerde projecten aan bij. Bestaande bewoners in de wijk kregen in de Puntstraat een nieuwe woonplek en bij Le Medi werd een heel nieuw woonmilieu geïntroduceerd.

Naar verwachting kunnen geïnteresseerden vanaf september 2018 een woning kopen in The Hudsons. De prognose is om vervolgens in januari 2019 te starten met de bouw.