DFS Banken opent winkel in MegaStores

De Britse woonketen DFS Banken opent zaterdag 4 maart een innovatief winkelconcept in MegaStores Den Haag.

Bright Asset Management verhuurt 1178 m² winkelruimte aan DFS Banken, namens de eigenaar van MegaStores HS Retail (een gezamenlijke onderneming van CQS en Meijer Realty Partners).

De winkel op de eerste etage van het winkelcentrum biedt bezoekers een ruim assortiment aan banken en stoelen. Met diverse grote multimediaschermen in de winkel is het mogelijk om de bezoeker de gewenste keuze aan opstellingen, kleuren en materiaalsoorten van het meubilair te tonen. Het unieke aan het innovatieve concept is dat consumenten, live vanuit huis, verbinding kunnen maken met de showroom en zo vanuit de eigen woonkamer een rondleiding kunnen krijgen door de winkel.

De MegaStores-vestiging is de vijfde winkel van DFS in Nederland. De in 1969 opgerichte Britse woonketen heeft meer dan 110 vestigingen in 7 verschillende landen.



DFS Banken werd bij deze transactie geadviseerd door Krimp & Fort Vastgoed Consultancy. De eigenaar van MegaStores Den Haag (HS Retail) bereidt op dit moment een herontwikkeling van het winkelcentrum voor waarin home, food en leisure centraal staan. Ook wordt er een nieuwe hoofdingang gecreëerd, een extra parkeerterrein op de begane grond en is er straks meer ruimte voor kleinere horeca en winkels.

De laatste maanden openden ook Halfords, Fietsenwinkel.nl, Swiss Sense, Duck Sport (123sportoutlet.nl), Verlichting For All en Tenant Of the Future (met Mokka Home, Keukenland & Haco) een winkel in MegaStores.