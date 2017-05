Veilingwebsite Catawiki verhuist naar ABN Amro kantoor Assen

Veilingwebsite Catawiki, een snel groeiend technologiebedrijf, blijft ook de komende 5 jaar behouden voor Assen.

Het bedrijf, met wereldwijd inmiddels bijna 600 werknemers, verhuist begin 2018 naar het huidige onderkomen van ABN Amro aan de Overcingellaan 5 in Assen. Catawiki huurt 1900 m² kantoorruimte.

Op dit moment is Catawiki nog gehuisvest op de derde en vierde verdieping van het stadhuis in Assen, maar door de groei van het bedrijf is deze ruimte te klein geworden. Gedurende het afgelopen jaar heeft Catawiki samen met de onafhankelijke huurdermakelaar Solved gezocht naar een geschikte locatie die tegemoet komt aan de gewenste bereikbaarheid en groeiverwachting.

Nadat diverse locaties waren afgevallen kwam het huidige pand van ABN Amro aan de Overcingellaan in beeld. Dit pand is door de gemeente aangekocht voor de realisatie van de stadsboulevard en autotunnel in de stationsomgeving (Florijn-As). Nadat overeenstemming was bereikt met ABN Amro over de aankoop van het pand bleek het een perfecte locatie voor Catawiki. Het veilingplatform huurt het pand van de gemeente eerst voor tenminste 5 jaar.

Met ABN Amro is afgesproken dat het pand op 1 oktober 2017 aan de gemeente wordt overgedragen. Momenteel werkt de bank aan herhuisvesting in De Nieuwe Kolk (kantoorruimte van Actium). Na 1 oktober kan dan gestart worden met de sloop van de onderbouw van de Overcingellaan 5 en de verdere verbouw van het pand. Catawiki zal dan begin 2018 kunnen verhuizen.



In Assen is het begonnen

Ilse Kamps, CEO van Catawiki is blij dat er een geschikte locatie in Assen is gevonden. ''Ondanks dat we kantoren hebben in diverse buitenlandse steden, blijft Assen toch de stad waar het allemaal voor ons is begonnen. Het is een mooi pand dat we nog helemaal naar onze eigen hand kunnen zetten. Bijkomend voordeel is dat het pand pal naast het station is gelegen, waardoor het makkelijk bereikbaar is voor onze medewerkers''.

Catawiki verwacht komend jaar wereldwijd zeker nog 150 mensen aan te nemen, waaronder enkele tientallen voor de locatie in Assen. Naast het kantoor in Assen heeft Catawiki ook een groot kantoor in Amsterdam waar zo'n 180 mensen werken.

Uithangbord

Ook het College van B&W is verheugd over de overeenstemming die met Catawiki is bereikt over een langer verblijf en huisvesting in Assen. ''Catawiki is inmiddels een uithangbord voor Assen en Drenthe geworden. Catawiki heeft laten zien dat ook in deze regio het juiste klimaat kan worden gecreëerd voor start-ups met grenzeloze ambities. En daar zijn we heel trots op'', aldus wethouder Maurice Hoogeveen van de gemeente Assen.

Wekelijks worden er op Catawiki meer dan 35.000 bijzondere objecten geveild. Van oldtimers tot vintage horloges en van oude sieraden tot kunst. Verkopers en kopers komen vanuit de hele wereld.