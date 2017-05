Axoft IT & Telecom huurt kantoorruimte in Capelle aan den IJssel

Chalet Group heeft met Axoft IT & Telecom een langjarige huurovereenkomst afgesloten voor 1230 m² kantoorruimte in kantoorgebouw Braingate in Capelle aan den IJssel.

Axoft IT & Telecom gaat de vestigingen in Ridderkerk en Schiedam samenvoegen. De totale oppervlakte van Braingate is 15.910 m² kantoorruimte. Op dit moment is er nog 6020 m² voor de verhuur beschikbaar. Dit A-label kantoorgebouw ligt tussen bedrijventerrein ‘Rivium’ en de Fascinatio boulevard in en is door de directe aansluiting op de A16 naar Rotterdam, Dordrecht en Breda goed bereikbaar. Karakteristiek voor het gebouw is dat de vloeren over de provinciale weg heen lopen. Braingate Building biedt huurders diverse faciliteiten, zoals een onlangs vernieuwd bedrijfsrestaurant, gym, meeting center en flexibele werkplekken (gefaciliteerd door Regus). Axoft IT & Networks werd geadviseerd door Servast Consultants te Utrecht. CBRE trad in collegiale samenwerking met De Mik Bedrijfshuisvesting en Cushman & Wakefield op als adviseur van de verhuurder.