Mark Lyndon International koopt Westblaak 35

Mark Lyndon International heeft onlangs de kantoorruimte gelegen aan het Westblaak 35 te Rotterdam aangekocht.

Het object heeft een totale oppervlakte van circa 700 m² kantoorruimte, gelegen op de derde verdieping van het Grotiushuis.

Mark Lyndon International is het Europese aanbestedingskantoor voor Lee & Man Paper Manufacturing. Mark Lyndon koopt door heel Europa oud papier in en verscheept dit naar papierfabrieken in China.

Ooms Makelaars Bedrijfshuisvesting (partner in Dynamis) trad op namens de verkoper Adviesgroep TIP.