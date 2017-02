Cerberus Global Investments heeft recentelijk een huurovereenkomst afgesloten voor ca. 750 m² kantoorruimte in het kantoorgebouw Symphony op de Amsterdamse Zuidas.

Cerberus is een particuliere beleggingsondernemingen in de wereld, met meer dan € 30 miljard onder management. Het hoofdkantoor van Cerberus ligt in New York en heeft kantoren in Europa en Azië.



Verhuurder, Deka Immobilien GmbH werd geadviseerd door CBRE. NL real estate heeft Cerberus tijdens het gehele commerciële traject begeleid.