Magis Vastgoed koopt Kooikersweg 2 te ’s-Hertogenbosch

KPC Groep heeft haar gebouw aan Kooikersweg 2 te 's-Hertogenbosch door middel van een ‘sale and lease back’ constructie verkocht aan Magis Vastgoed.

KPC huurt het gebouw langjarig terug samen met onder andere Helicon opleidingen. Kooikersweg 2 is 5836 m² groot en ligt op een perceel van 8228 m² met 150 parkeerplaatsen.

Het karakter is volgens bemiddelend makelaar Tholen Real Estate stads: 'nog geen anderhalve kilometer van het Centraal Station, dicht bij uitvalswegen en gelegen in een woonwijk met gezellige Bossche buren. Het pand verkeert in uitstekende staat'.

Het kantoorgebouw bestaat uit vijf bouwlagen, waaronder een souterrain met bedrijfsrestaurant. Het gebouw kenmerkt zich verder door mooie en verzorgde ruimtes met een centrale receptie voor een warm welkom. De gastvrijheid uit zich in een diversiteit aan huurders. De huidige bezetting is een mix van onderwijsinstellingen, ict-dienstverleners en een marketingbureau. Allemaal delen ze met veel plezier dit kantoorgebouw. Er is nog ruimte voor nieuwe huurders die tegen een scherpe prijsstelling welkom zijn.

KPC werd in deze verkooptransactie geadviseerd door Tholen Real Estate.