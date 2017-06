PROVADA Woningen op CRM-terrein Zoetermeer

Janssen de Jong Projectontwikkeling gaat 70 grondgebonden woningen ontwikkelen op de huidige locatie van CRM Trucks & Trailers tussen de Berkelseweg en de Sieraadlaan in Zoetermeer.

De door stedenbouwkundig bureau IMOSS uitgewerkte plannen zijn de basis voor Van Egmond Totaal Architectuur. Het nieuwbouwplan kent een verscheidenheid aan woningtypologieën: rijwoningen, twee-onder-een-kapwoning en vrijstaande woningen. Alle woningen hebben met de bouwstijl uit de jaren ’30 als basis.

De volgende stap is het starten van de bestemmingsplanprocedure. De verwachting is dat deze procedure binnen enkele weken start. Janssen de Jong is voornemens de wijk samen met de toekomstig bewoners en omwonende vorm te geven met behulp van Woonateliers.

Als alles voorspoedig verloopt zal de bouw aan het eind van het jaar van start gaan.