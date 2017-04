Moneybird verhuist naar nieuw kantoor

Per 1 april is Moneybird verhuisd naar een nieuw kantoor in de wijk Roombeek te Enschede.

Het gehuurde kantoor heeft een oppervlakte van circa 600m² en is gesitueerd op de eerste verdieping in het kantoorgebouw Moutstaete aan de Moutlaan 35 te Enschede. Het gehuurde gebouw is na een grondige verbouwing naar wens ingericht en biedt ruimte aan 40 werkplekken, vergaderruimtes, stiltekamers en bibliotheek op basis van een open floor plan. De huurder werd bij deze transactie geadviseerd door Boers&Lem Vastgoedconsultants. De verhuurder, Stichting Vastgoedbeheer Hoorn, werd bijgestaan door Cushman & Wakefield.