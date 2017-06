Prologis verhuurt 15.000 m² aan Hema

Prologis verhuurt circa 15.000 m² logistieke bedrijfsruimte aan de Rutherfordweg 50 in Utrecht aan Hema. Het distributiecentrum is onderdeel van het bedrijventerrein Lage Weide.

Lage Weide is goed bereikbaar via de rijksweg A2 (Maastricht–Amsterdam).

Hema is een Nederlandse keten van warenhuizen in Britse handen. Er zijn vooral vestigingen in Nederland, maar ook in België, Luxemburg, Duitsland, Frankrijk, Spanje en sinds juni 2014 Engeland. Hema is reeds gevestigd op bedrijventerrein Lage Weide.

Het Industrial & Logistics team van JLL begeleidde de totstandkoming van de huurovereenkomst namens de verhuurder Prologis.