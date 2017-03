Verhuur Mall of Netherlands begonnen

Unibail-Rodamco is begonnen met de verhuur van de winkels in het tot Mall of the Netherlands te herontwikkelen winkelcentrum Leidsenhage in Leidschendam.

De omvang van de beschikbare nieuwe panden is flexibel en afhankelijk van de vraag van retailers. Er zijn kiosken van 15 m² tot en met panden van soms wel enkele duizenden meters groot. De huurprijzen zijn afhankelijk van diverse factoren zoals locatie, omvang, branche, breedte van het winkelfront. 100 verhuizingen

Van de 180 winkelpanden in het huidige Leidsenhage moeten ruim 100 winkels verhuizen. Dit proces is in de afgelopen vier jaar in werking gezet en nu bijna afgerond. Sommige winkels komen terug, soms op andere locaties. Voor andere winkels is er geen plaats meer en verhuizen naar elders zoals Voorschoten. Tevens is het de intentie dat alle huidige winkels hun winkel zullen vernieuwen, zowel qua interieur als qua shopfront/winkelfaçade. Bij een aantal winkels is dat inmiddels al gebeurd. 280 winkels

Winkelcentrum Leidsenhage zal na de uitbreiding en verbouwing in 2019 verdergaan als Mall of the Netherlands en wordt met een oppervlakte van 117.000 m² het grootste winkelcentrum van Nederland. Er komen circa 280 winkels, horecagelegenheden, een bioscoop met tien zalen, flagship stores met internationale retailers en een versmarkt. Unibail-Rodamco investeert bijna € 500 mln in de realisatie van de plannen.