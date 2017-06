Altera koopt wijkwinkelcentrum in Utrecht

Altera Vastgoed heeft van Rubens Capital Partners een winkelcentrum oergenomen. Dat heeft Altera Vastgoed bekendgemaakt. Een prijs is niet genoemd.

De overname betreft winkelcentrum Rokade in Utrecht. Rokade is het wijkverzorgende winkelcentrum van de wijk Zuilen in Utrecht. Met sterke huurders als Ahold, Kruidvat en Zeeman heeft het centrum een grote aantrekkingskracht voor de aankoop van dagelijkse voorzieningen.

Rokade is ruim 3.700m2 groot met onder andere een vestiging van Albert Heijn. Daarnaast is er een ruim vers aanbod en zijn er diverse lokale ondernemers gevestigd. Rondom het winkelcentrum is een ruime hoeveelheid gratis parkeerplaatsen aanwezig. Het centrum dateert uit 2000 en heeft een energielabel A.

Altera geeft met deze aankoop invulling aan haar strategie om het Winkelfonds te laten groeien in convenience vastgoed. Het Winkelfonds heeft een strategische groeidoelstelling naar een omvang van ten minste € 1 miljard.

Altera Vastgoed biedt institutionele beleggers toegang tot Core vastgoedbeleggingen in de sectoren woningen, winkels en bedrijfsruimten. De portefeuilles bestaan uit kwalitatief hoogwaardig en duurzaam vastgoed met stabiele rendementsverwachtingen. Altera heeft € 1,9 miljard onder beheer, maakt geen gebruik van vreemd vermogen en kent een laag kostenniveau.

Rubens Capital Partners is een onafhankelijke asset en investment manager, actief op de woning-, winkel- en kantorenmarkt en heeft ca € 1,8 miljard aan assets under management. Het vastgoed is gelegen in Nederland, Duitsland en de Verenigde Staten.

Altera is bij de aankoop bijgestaan door Dentons Boekel. Rubens Capital Partners werd geadviseerd door Cushman & Wakefield.