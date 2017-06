PROVADA WDP realiseert tiende pand voor DHL

WDP heeft op de Provada een aannemingscontract ondertekend voor de realisatie van een nieuw distributiecentrum.

In opdracht van WDP, eigenaar van de site, wordt dit project gerealiseerd door bouwbedrijf Aan de Stegge Twello. Na oplevering verlaat DHL Parcel zijn bestaande WDP-pand in Amsterdam en nemen zij hun intrek in het nieuwbouw crossdockmagazijn aan de Kaapstadweg in Amsterdam. Deze nieuwe locatie bevestigt andermaal de langetermijnrelatie tussen WDP en DHL over de landsgrenzen heen.

Het nieuwe distributiecentrum betreft een state-of-the-art crossdockmagazijn met voorziene Breeam Excellent-score langs de A5 autosnelweg in het Atlaspark te Amsterdam. Na oplevering (voorzien op 1 oktober 2018), zal DHL Parcel verhuizen van zijn bestaande locatie aan de Hornweg naar deze nieuwe terminal met een oppervlakte van ruim 14.000 m². De locatie zal instaan voor de inbound en outbound van zowel pallets als losse parcels en is voorzien van docks voor zowel vrachtwagens als bestelwagens. DHL Parcel zal de locatie huren van WDP op basis van een langetermijnhuurcontract van 15 jaar.

Na oplevering, is dit het tiende pand binnen de WDP-vastgoedportefeuille in de Benelux op maat van DHL. Bovendien wordt ook deze locatie voorzien van zonnepanelen, het zestigste WDP-zonnedak.