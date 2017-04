Green verhuurt 1600 m² aan nieuw horecaconcept MingleMush

Green heeft onlangs een overeenkomst getekend voor de horeca op het Anna van Buerenplein in Den Haag met MingleMush.

MingleMush heeft voor de periode van 10 jaar een overeenkomst gesloten. Zij huren daarmee de volledige plint van het Anna van Buerenplein, waar Universiteit Leiden is gehuisvest, achter het centraal station van Den Haag.

MingleMush is het nieuwe horecaconcept dat de overkoepelende exploitatie is achter diverse soorten food en vermaak. Ondermeer een speciaal-bier-bar, koffie en diverse gin-tonics, maar ook games en acts zijn vertegenwoordigd in het concept. De komende tijd wordt gebruikt om de ruimte te verbouwen, want de glazen ruimte wordt opgesplitst in kleinere clusters om het knusser te maken.

Naast de 1600 m² binnen –mét zitkuil-, komt er ook een terras van 300 m² waar men ook verschillende concepten terugvindt. Kasten rond de zitkuil puilen - door een samenwerking met de Koninklijke Bibliotheek - uit van het leeswerk. Het podium aan de overzijde van de hal brengt een programmering van onder andere livebands, spoken word, dj’s, lezingen en singer-songwriters. Op de vide die binnen de ruimte geplaatst werd, komt een gamehall met verschillende arcadespellen.

Het food-aanbod van MingleMush is eenzelfde mix. Het is een trip langs de continenten. Gasten trekken van Oosterse stoofschotels langs Poolse specialiteiten naar Mexicaans street food. Via Aziatische fusion gerechten naar Italiaanse delicatessen en klassieke burgers.

Hulshof Makelaars te Den Haag bracht in collegiale samenwerking met AdHoc Horeca Makelaars de transactie namens verhuurder tot stand. Het Anna van Buerenplein te Den Haag is hiermee volledig verhuurd.