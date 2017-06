Inholland verlengt huur in Amstelveen

LRC Group Netherlands is met Hogeschool Inholland een verlenging van de huurovereenkomst overeengekomen voor kantoorruimte in De Bavinck in Amstelveen.

De verlenging heeft betrekking op 2726 m² kantoorruimte en 42 bijbehorende parkeerplaatsen aan de Prof. J.H. Bavincklaan 7 in Amstelveen. Door deze verlenging blijft het gebouw volledig verhuurd aan Inholland. Redept behartigde in de onderhandeling met LRC Group de belangen namens Inholland. BNP Paribas Real Estate is verantwoordelijk voor het property management van gebouw De Bavinck. LRC Group is de manager en mede-eigenaar van de portefeuille waar het object in Amstelveen deel van uitmaakt. LRC opereert sinds 1995 als vastgoedbelegger en manager vanuit kantoren in London en Berlijn. Medio 2016 is het Amsterdamse kantoor geopend voor het managen en verder uitbouwen van de Nederlandse portefeuille. Momenteel beheert LRC Group zo’n 400 objecten met een belegd vermogen van circa € 3,3 mrd, waarvan een vijfde in Nederland.