M7 verhuurt bedrijfsruimte in Nieuwegein

Onlangs is de gehele begane grond van Ravenswade 56 R-S in Nieuwegein verhuurd aan Toolstation en The Stonefactory.

Het betreft in totaal 750 m² bedrijfsruimte. Toolstation is een groothandel in gereedschappen, accessoires en bouwproducten voor de vakman en serieuze doe-het-zelvers. The Stonefactory is een groothandel in alle soorten natuursteen zoals o.a. marmer en graniet. Waltmann Bedrijfshuisvesting adviseerde M7 bij de totstandkoming van de huurovereenkomsten in collegiale samenwerking met JLL. Er is momenteel nog 750 m² bedrijfsruimte beschikbaar op de eerste verdieping.