Door Kroonenberg herontwikkeld Westmarket volledig verhuurd

Kroonenberg Groep heeft langjarige huurovereenkomsten gesloten met IJscuypje, Kong Fu Cha en Vitaminstore in Westmarket, Centrum Nieuw West in Amsterdam.

Met de komst van deze nieuwe huurders is Westmarket volledig verhuurd. Het succesvolle concept Westmarket is de centrale plek voor internationaal eten en overdekt winkelen in Amsterdam Centrum Nieuw-West. In oktober 2016 is de eerste fase van de herontwikkeling opgeleverd. Deze 1300 m² bestaat uit een foodcourt dat ruimte biedt aan smaken van over de hele wereld, en een aantal kleinere winkels die deels zijn gehuurd door ondernemers uit de voormalige Shoperade, aangevuld met nieuwe concepten.

IJscuypje is aan het foodcourt-zijde geopend. Na hun start op de Albert Cuypmarkt is IJscuypje met het eigengemaakte ambachtelijke room- en sorbetijs uitgegroeid tot een grote bekende in Amsterdam.

Ook Kong Fu Cha is gevestigd bij het foodcourt. Zij brengen de Chinese traditionele Kong Fu theeceremonie met een milk tea-twist naar Westmarket.

Vitaminstore biedt hoge kwaliteit gezondheid-, sport- en verzorgingsproducten. De frisse uitstraling, deskundige service en scherpe prijzen maken Vitaminstore de gezondheidswinkel voor jong en oud.

De tweede fase van de herontwikkeling is bijna gereed. In deze fase is een winkel van circa 2.200 m² voor TK Maxx gerealiseerd, die deze nu aan het inbouwen is. 2 mei zal TK Maxx haar deuren officieel openen. Op 6 mei zal de totale realisatie van de herontwikkeling van Westmarket, feestelijk gevierd worden.