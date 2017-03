Roooms opent vestiging in Maastricht

Het gehele kantoorgebouw aan Boschstraat 21–23 te Maastricht, bestaande uit ruim 3200 m² kantoorruimte verdeeld over 5 verdiepingen, is per 1 januari 2017 verhuurd aan Roooms Maastricht.

