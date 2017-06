PROVADA Nieuw Van der Valk-hotel langs de A4

Ter Steege realiseert een viersterrenhotel voor Van der Valk op het bedrijventerrein Harnaschpolder in de gemeente Midden-Delfland.

Het hotel komt aan de oostzijde van de onlangs doorgetrokken A4, ter hoogte van afslag 12 (Delft/Den Haag-Zuid). Bedrijventerrein Harnaschpolder ligt aan de A4 tussen Delft, Den Haag en het Westland.

Op de Provada is donderdag, in aanwezigheid van de gemeente Midden-Delfland, het bedrijvenschap Harnaschpolder en Ter Steege Bouw Vastgoed uit Apeldoorn de overeenkomst bevestigd die de ontwikkeling van een kavel van ruim 3,5 ha mogelijk maakt. Hiervan is circa 2 ha gereserveerd voor het hotel.

Voor de exploitatie van het hotel heeft Ter Steege vorig jaar een overeenkomst gesloten met de familie Van der Valk. Er wordt nog druk gewerkt aan het ontwerp, maar al wel bekend is dat het hotel komende vanaf Den Haag of Rotterdam vanaf de A4 goed zichtbaar zal zijn. Het hotel gaat ruimte bieden aan circa 136 hotelkamers. De begane grond en eerste verdieping worden ingericht met een restaurant/bar en multifunctionele (vergader- en congres-)zalen en wellness-faciliteiten. Voor gasten van het hotel worden circa 350 parkeerplaatsen gerealiseerd. Het hotel krijgt een luxe uitstraling en er zal er veel aandacht zijn voor duurzaamheid. In de planning wordt ervan uitgegaan dat het hotel in 2019 de deuren zal openen.

Op de foto staan van links naar rechts: Age de Vries en Andries Tolman (Ter Steege Bouw Vastgoed Apeldoorn), wethouder Houtenbos (gemeente Midden-Delfland), Rob van der Valk, Magchelina Van der Valk-Möller, Rob van der Valk, Paul van Joolingen (bedrijvenschap Harnaschpolder)