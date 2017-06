Particulier koopt 32 appartementen in Ede

Een particuliere belegger heeft 32 appartementen en 5 garageboxen gekocht in De Sparrenhof, gelegen aan de Stationsweg 92 te Ede.

De Sparrenhof is een gereorganiseerde serviceflat, bestaande uit 115 appartementen, variërend in grootte. Er zijn één-, twee-, drie- en vierkamerappartementen, allen met één of twee balkon(s). De woonoppervlakten liggen tussen de 45 m² en 100 m². Daarnaast beschikt het appartementencomplex over algemene ruimten, zoals een recreatiezaal en een dartkamer. Het is erg centraal gelegen, nabij het centrum van Ede en diverse uitvalswegen.

Sparrenhof CV werd geadviseerd door Spring Real Estate.