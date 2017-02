KleinKantoor opent twee nieuwe locaties in panden Rosenbaum 

KleinKantoor start twee projecten in het eerste kwartaal van 2017. Het gaat om nieuwe locaties op de Wenckebachweg 90–98/100–108 en de Herengracht 168, beide in bezit van The RJB Group of Companies (familie Rosenbaum).

