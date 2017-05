COD verkoopt 23 woningen op Kop Zuidas aan Amvest

Onlangs heeft COD 23 appartementen inclusief 10 ondergrondse parkeerplaatsen verkocht aan Amvest Investment Management, die de woningen opneemt in de portefeuille van het Amvest Residential Core Fund.

De woningen zijn onderdeel van het project RIV//, gelegen op de Kop Zuidas, nabij de Rivierenbuurt in Amsterdam. RIV// bestaat uit 67 appartementen, waarvan 44 koop en 23 vrijesectorhuur. Alle koopappartementen zijn verkocht. RIV// is een ontwikkeling van COD.

Next Architects ontwierp het gebouw in de stijl van de ‘Rivierenbuurtse architectuur’. Binnen een klassiek gesloten bouwblok zijn kwalitatief hoogwaardige huurwoningen gerealiseerd met een vrije hoogte van 3 meter en een buitenruimte op het zuiden.

Pleijsier Bouw legt momenteel de laatste hand aan de afbouw van het gehele complex. De gemeente is bezig met het inrichten van de openbare ruimte, waaronder een kade aan het water. De verwachte oplevering is juni 2017.

Kop Zuidas

Kop Zuidas ligt in het noordoosten van Zuidas. Het gebied grenst aan de Rivierenbuurt en ligt op loopafstand van de Amstel. Kop Zuidas is goed bereikbaar met de auto en het openbaar vervoer: A10 en station RAI liggen om de hoek. Het gebied ontwikkelt zich tot een levendige woon- en werkomgeving.