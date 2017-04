Nieuwe Chinese investeringsgroep koopt hotel in Leiden

Chinese investeerders hebben een hotel gekocht in Leiden. Het is de eerste investering van deze groep in Nederland.

De aankoop betreft het Holiday Inn Leiden. Holei Holding verkocht het 200-kamer tellende hotel samen met het Event & Convention Centre Leiden. Voor de Chinese investeerders is dit het eerste hotel in Nederland. De overnameprijs is niet bekend gemaakt.



Naast de uitgebreide vergaderfaciliteiten beschikt het hotel over 300 parkeerplaatsen en een wellness met zwembad en fitness ruimte. Het is gelegen nabij de A44 en op korte afstand van het centrum van Leiden. Het wordt geëxploiteerd via een franchise overeenkomst met het Holiday Inn brand van InterContinental Hotel Group. Het werd in 1968 geopend als eerste Holiday Inn buiten de Verenigde Staten.



'Deze transactie is een goed voorbeeld van de groeiende interesse van internationale investeerders in de Nederlandse hotelmarkt', zegt Dirk Bakker, Head of EMEA Hotels bij Colliers International. 'Na grote steden als Amsterdam, Rotterdam en Den Haag blijken hotels in kleinere steden als Leiden ook waardevol te zijn voor Aziatische beleggers. Dit is een indicatie van de hoge kwaliteit van hotels in Nederland.'



Colliers International Hotels begeleidde de transactie namens verkoper.