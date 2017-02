Start bouw Alpha toren in Leiden

Green is gestart met de bouw van de Alpha toren aan de Lammenschanswegin Leiden.

Green Real Estate ontwikkelde met Bogor Projectontwikkeling in samenwerking met de gemeente Leiden de Alpha toren Project ‘Alpha’, zoals de nieuwe naam bij oplevering luidt, wordt turnkey gerealiseerd voor Vesteda door bouwbedrijf Waal.

Op woensdag 1 februari vond de start bouw handeling plaats. De oplevering is voorzien in het voorjaar van 2018.



Alpha betreft een woongebouw bestaande uit 17 verdiepingen met 134 appartementen en commerciële ruimten op de begane grond. Vesteda zal deze woningen bij oplevering in het middensegment gaan verhuren. De appartementen hebben een omvang van 80 m² en zijn direct gelegen aan het recent gerealiseerde Parkplein.

De woontoren maakt deel uit van de transformatie van de Lammenschansdriehoek, een voormalig bedrijfsmatig gebied dat de komende jaren transformeert naar een aantrekkelijk woongebied met een hoogwaardig en levendig stedelijk karakter. De relatief ruime woningen kunnen met een aantrekkelijke prijs-kwaliteitverhouding gepositioneerd worden in het middensegment van de vrije sector huurmarkt.